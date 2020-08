Arriva la proposta del sentarore Perrini. A causa del Coronavirus, l’esponente del PD chiede il blocco dell’apertura dei ristoranti fino a dicembre 2021.

Nel decreto Agosto è contenuta la proposta del senatore Dario Parrini (PD), che chiede al governo il blocco dell’apertura di nuovi ristoranti fino a dicembre 2021. Un emendamento che è stato definito ammissibile, ergo la proposta di Parrini verrà discussa in Parlamento quando il decreto diventerà legge.

Parrini è un ex dipendente di Coop Italia, sindaco di vinci e segretario del Partito Democratico in Toscana. Prendendo spunto da un’idea lanciata dall’associazione Ristoratori Toscana, ha deciso di proporre l’emendamento nel nuovo decreto di Agosto. Ristoratori Toscana, inoltre, conta ben 15 mila iscritti e oltre 8500 membri sul social più famoso al mondo, Facebook.

Proprio l’associazione toscana, nota per il suo spirito battagliero, ha chiesto a tutti i partiti di votare per l’emendamento. Per Ristoratori Toscana, infatti, i nuovi imprenditori avranno capitale fresco da investire grazie ai bonus Covid-19, e così potranno scalzare i ristoratori storici italiani. Inoltre, il colpo letale ai vecchi ristoratori sarebbe inflitto dalle richieste di aumento degli affitti, che favorirebbero i nuovi imprenditori.

Coronavirus, bloccare l’apertura di nuovi ristoranti: la proposta di Parrini

Ma la proposta del senatore del PD ha una tempistica ben precisa. Infatti, mancano pochissime settimane alle elezioni regionali toscane, che si terranno il 20 ed il 21 settembre. Accontentare la proposta di Ristoratori Toscani, significherebbe far muovere una grande quantita di voti, in totale circa 150mila voti a favore del senatore.

La proposta non è stata accolta bene da tutti coloro non facenti parte di Ristoratori Toscana. Infatti sono molte le accuse arrivate su Twitter al senatore. C’è chi la definisce una manovra scorretta, e chi invece attesta una proposta contraria alla concorrenza. Per altri invece la mossa è definita “sovietica” ossia da vero e proprio socialismo reale.

L’emendamento, infatti, prevede uno stop a tutti quei locali in cui è possibile consumare del cibo. La norma impone un fermo forzato fino al dicembre 2021, a tutti quei negozi in cui c’è la possibilità di consumo immediato dei prodotti gastronomici. L’obiettivo dell’emendamento è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid ed evitare ripercussioni sui locali commerciali che operano da tempo nel paese.

