Barcellona-Bayern 2-8: Highlights della partita per i Quarti di finale della Champions League. Storica umiliazione per Messi e compagni



Barcellona-Bayern 2-8: quattro gol (a uno) per tempo e ujna siperiorità imbarazzante. Come quella della Germania nei Mondiale del Brasile contro i padroni di casa, con una squadra nettamente superiore all’altra per qualità, corsa e individualità.

Il Bayern è entrato in campo concentrato fin da subito andando a segno dopo 4′ con Thomas Muller. Un sussulto balaugrama grazie alla sfortunata deviazione di Alaba nella sua porta, ma poi il buio. A segno Perisic, Gnabry e ancora Muller nel primo tempo.

L’ultimo segnale di vita da pafrte del Barcellona con il numero di Luis Suarez che ha probvato a riaprirla di nuovo. Ma in realtà è stata illusione pura: Kimmich e Lewandowski hanno allargato il gap e negli ultimi cinque minuti la doppietta di Coutinho ha fatto assumere dimensioni imbarazzanti al punteggio.

I catalani non prendevano piùà di 4 gol in una partita eutopea da 44 anni e sono usciti dal campo a testa bassa. Ancora di più Quique Setién che se già era in discussione prima della gara, adesso ha un piede e mezzo fuori dal club. Per ora l’affare Messi-Inter, del quale molti hanno favoleggiato negli ultimi giorni, mon trova conferme. Ma certo lui, come Cristiano Ronaldo a Torino, chiederà garanzie importanti per il futuro.

E intanto il Bayern Monaco se già prima era indicata come favorita per la vittoria finale, adesso lancia un messaggio fortissimo.Manca solo la sua avversaria, che uscirà dalla gara di domani sera Manchester City-Lione.

