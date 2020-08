Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rompono definitivamente, lui è stato già avvistato in compagnia di un’altra: è un’attrice ucraina

Un’estate di fuoco per la famiglia Rodriguez che sembra andare a rotoli in fatto d’amore. Appurato che Belen ha rotto per sempre con Stefano De Martino, gettando nella confusione il piccolo Santiago, la sorella Cecilia non sta vivendo un periodo migliore. Era già nell’aria una possibile rottura con il fidanzato Ignazio Moser, ma i rumors sono diventati sempre più insistenti.

I social non mentono mai, ed i due non apparivano insieme già da troppo tempo per non destare alcun sospetto. In particolar modo, Cecilia Rodriguez è andata ad Ibiza, sola, in vacanza con la sorella ed Ignazio Moser è rimasto in Trentino. Sarebbe potuta essere pura casualità, una scelta non dettata da una rottura, ma il mondo del gossip non lascia dubbi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, c’è una donna tra i due

Stando alle indiscrezioni in esclusiva su OGGI, Cecilia Rodriguez è già finita nel dimenticatoio. Fermo restando che non sono ancora note le cause di questa rottura, sembra comunque che i due non siano rimasti in buoni rapporti. Grazie ai social, in particolar modo Instagram, in questi giorni abbiamo avuto modo di monitorare la situazione e captare qualche piccola frecciatina in un senso e nell’altro. Ad aggravare tutto è stata una foto scattata dal magazine che ritrae l’ex ciclista in compagnia di un’attrice ucraina: Anna Safroncik.

Dopo il grosso litigio al Just Cavalli di Porto Cervo, tra Cecilia e Ignazio, quest’ultimo è stato avvistato nuovamente. Questa volta in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con qui c’è stata una travolgente passione per cui i due si starebbero attualmente frequentando.

