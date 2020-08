Passano i giorni, le temperature hanno raggiunto il picco e l’ambiente rossonero scalda i motori in vista del calciomercato. Dopo aver concluso i primi due acquisti, Kalulu ed Emil Roback, il club meneghino sta lavorando al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

La trattativa per il rinnovo, purtroppo, è finita in un pericoloso stallo. L’offerta avanzata dal Milan non è gradita al bomber svedese. I rossoneri gli hanno proposto una prima offerta di 3 milioni di euro all’anno più bonus, ma Zlatan non ci sta. Il classe 1981 vuole un ingaggio da top player e dunque, le parti sembrano essere lontane anni luce.

In attesa del rinnovo spunta Mihajlovic

Zlatan Ibrahimovic, dopo aver concluso la stagione nel migliore dei modi, ha deciso di andare in vacanza in Costa Smeralda. Sui social però, ai tifosi non è sfuggito un dettaglio: l’incontro con l’amico Sinisa Mihajlovic nonché allenatore del Bologna.

Già accostato a gennaio al club rossoblù, Ibrahimovic preferì la pista rossonera. L’incontro con Sinisa però lascia dedurre che questa sia una partita a due che si giocherà a scacchi: da una parte il Milan, dall’altra il Bologna.

Ibra non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la sua carriera professionistica al Milan, ma tutti conoscono Zlatan. Lo svedese non ama essere il secondo di nessuno e, di conseguenza desidera il massimo ingaggio salariale.