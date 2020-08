Calciomercato Juventus, soffiato il campione ad un’altra big di Serie A. Paratici sta lavorando per portare a Torino un centrocampista offensivo di qualità

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera sta portando ad una rivoluzione sul mercato della Juventus. Non solo l’idea di svecchiare la rosa, ma anche quella di donare maggiore qualità soprattutto in mediana. Il “Maestro” vuole gente in grado di palleggiare rapidamente e imporre il proprio gioco e Arthur è solo il primo tassello in tal senso. La richiesta a Fabio Paratici è quella di alzare il tasso tecnico dalla cintola in su, anche trovando occasioni in giro per l’Europa. Il sogno rimane Paul Pogba, da riportare a casa anche a costo di sacrificare Paulo Dybala. Nel frattempo però un altro nome è balzato prepotentemente alla ribalta. Si tratta di David Silva, mezzala creativa del Manchester City impegnato nelle Final Eight di Champions League.

Sul calciatore c’era da tempo sopra la Lazio di Lotito, arrivata ad un passo dalla firma prima che qualcosa si intoppasse.

La firma di Silva per i biancocelesti era attesa in queste ore, salvo colpi di scena. E un colpo di scena c’è stato, visto che lo spagnolo impegnato a Lisbona con il Manchester City, non risponde più da diverse ore. Domani è in programma la sfida con il Lione, valida per i Quarti di Finale di Champions League. Inizialmente Lotito e Tare pensavano ad una questione sportiva, un discorso di concentrazione in vista della sfida più importante dell’anno. Il silenzio del suo entourage ha però insospettito i dirigenti laziali e sarebbe venuto fuori che il fantasista è in trattativa con la Juventus. L’accordo per portarlo a Roma era di 3 milioni netti a stagione per tre anni. La “Vecchia Signora” potrebbe offrirgli almeno un 30% in più, garantendogli inoltre bonus più ricchi e un progetto più ambizioso.

Nella capitale non perdono la speranza ma ogni ora che passa avvicina Silva a Torino.

