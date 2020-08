Certi amori fanno giri immensi, ma poi ritornano. Quest’amore si chiama Paul Pogba ed il calciomercato della Juventus si muove anche per lui

Rifondazione Juve. Per questa sessione di calciomercato, la Juventus sta cercando di andare a scalfire a meglio gli spigoli che ancora trattiene la squadra. Dopo aver vinto un campionato – il nono di seguito – la società ha deciso che era l’ora di cambiare aria. Due finali perse, contro la Lazio in SuperCoppa e contro il Napoli in Coppa Italia, uscita agli ottavi di Champions League, i soldi spesi per arrivare al trofeo più ambito non sono bastati.

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. D’altro canto la famiglia Agnelli ha bisogno di far quadrare i conti, quindi passi falsi non sono ammessi. Già Cristiano Ronaldo è stato un acquisto che non ha del tutto fatto riquadrare il bilancio della società, dunque per ora se ne guardano bene da fare acquisti pazzi.

Calciomercato Juventus, scambio tra Paul(o): dentro Pogba, via Dybala

Sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma della Juventus per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha fatto tremare gli avversari e fatto sognare i tifosi juventini per ben 3 anni. Una cessione sofferta la sua, nel 2016, che si è trasferito al Manchester United per 105 milioni. Un’annata un po’ sfortunata quest’ultima per lui: Covid a parte, è stato infortunato per gran parte della stagione. Ha tuttavia collezionato 21 presente tra le varie competizioni, segnando 1 gol e 4 assist.

Nonostante l’ultima stagione carente, il Manchester United vende cara la pelle. Paul Pogba è il perno del loro centrocampo e spedisce al mittente qualsiasi offerta, tranne una. Dateci Paulo Dybala e noi vi diamo in cambio Paul Pogba. Un’operazione effettivamente fattibile se si pensa alla volontà della società di cedere il centravanti argentino, già sul mercato nella scorsa stagione.