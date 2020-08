In Bielorussia, dopo gli scontri dei giorni scorsi tra manifestanti e polizia, il Ministro degli Esteri ha annunciato la massima disponibilità al dialogo con gli altri paesi.

In una telefonata avuta nella giornata di oggi con il suo omologo svizzero, Vladimir Makei, Ministro degli Esteri della Bielorussia, ha espresso l’intenzione del suo governo ad avviare un dialogo costruttivo con gli altri paesi. Nella giornata di oggi infatti, l’Unione Europea ha indetto un consiglio straordinario per discutere della questione. La veemente reazione della polizia contro i manifestanti, che ha portato a un largo uso di lacrimogeni e granate esplosive a alla detenzione di molti giornalisti, ha scatenato l’indignazione del vecchio continente.

Bielorussia, la nota del Ministero degli Esteri

L’operato del governo guidato dal premier Lukashenko è divenuto oggetto di riflessione. E forse anche per provare a distendere gli animi, Makei ci ha tenuto a comunicare al resto del mondo che l’esecutivo di cui fa parte è disposto a parlare del suo operato con la massima tranquillità. In una nota pubblicata dal Ministero degli Esteri si legge infatti che vi è piena disponibilità da parte del governo “ad un dialogo costruttivo e obiettivo con i partner stranieri su tutte le questioni relative agli sviluppi in Bielorussia”.

Scontri in Bielorussia, arrestato un giornalista italiano

Al momento però in seno ai vertici europei, resta sul tavolo la possibilità di varare delle sanzioni nei confronti della Bielorussia. Naturalmente questo può avvenire solo nel caso in cui si appuri che le forze dell’ordine abbiano fatto un uso della forza autoritario e indiscriminato. Da giorni, dopo la rielezione di Lukashenko, si sono verificate delle proteste in varie città della nazione. Anche un giornalista italiano è stato fermato dalla polizia. Questi ha raccontato di essere stato arrestato senza che gli venisse fornita alcuna motivazione a riguardo. In seguito ha raccontato di essere stato lasciato in una cella per tre giorni senza acqua né cibo. Il freelance italiano è riuscito in seguito a trovare rifugio politico presso l’ambasciata di Minsk.

