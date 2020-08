Uno scatto che lascia tanta fantasia a chi lo guarda, Belen Rodriguez incontenibile su Instagram. Boom di like e commenti all’ultima foto

Uno scatto professionale privo di qualsiasi imperfezione. D’altro canto quando il soggetto della foto è Belen Rodriguez è molto difficile sbagliare. Molto attiva sul suo profilo Instagram, ultimamente, la showgirl argentina lascia molto spazio alla fantasia dei suoi followers. Spirito libertino, sempre un po’ pazza e ribelle, Belen ha deciso di dedicarsi a sé stessa.

Dalla rottura con Stefano De Martino, il soggetto delle sue foto è sempre e solo sé stessa, a volte in compagnia di suo figlio Santiago. Belen Rodriguez è stata molto chiara sul suo conto: nonostante il flirt con Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano, è il momento di pensare a lei e la sua famiglia.

Belen Rodriguez, senza reggiseno: web in tilt

È così che Belen Rodriguez augura il buongiorno a tutti i suoi followers. Quasi 10 milioni di seguaci per la showgirl argentina che non è nuova a scatti sensazionali, da capogiro. Questa volta completamente senza veli, soltanto uno slip e via il resto. Lo scatto professionale, mostra in tutto e per tutto la bellezza del corpo della bella argentina che si lascia ritrarre senza alcun tipo di veste.

L’ex di Stefano De Martino è portatrice di grande espressione della bellezza femminile, donna molto apprezzata, dunque non perde mai occasione di mettere in risalto le sue doti, non soltanto estetiche. Peccato per Stefano De Martino che ha lasciato fuggire una bellezza del genere. Sarà fortunato il prossimo ad avere accanto una donna bella, forte ed intelligente come lei.

