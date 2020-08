Gravissimo incidente stradale sulla statale tra Martina Franca e Locorotondo, rispettivamente in provincia di Taranto e Bari. Tragico bilancio.

Nella tarda serata di ieri si è verificato un gravissimo incidente sulla strada statale 172, che unisce Martina Franca, in provincia di Taranto e Locorotondo, in provincia di Bari. Come riporta Skytg24, lo scontro è avvenuto tra un’automobile e una moto. Il bilancio è tragico: marito e moglie, a bordo della moto, sono morti per il durissimo impatto. La giovane coppia, lui 34 anni e lei 38, lascia un bimbo di un anno. Da quanto si apprende, la donna è morta sul colpo, mentre il marito ha perso la vita mentre lo trasportavano in ospedale. Una tragedia che si unisce a un altra triste storia: l’uomo, morto sulla via dell’ospedale di Taranto, aveva perso suo fratello 15 giorni fa a causa di un malore.

La coppia, come riporta Skytg24, lascia il figlio di un anno, battezzato solo pochi giorni fa. L’uomo a bordo dell’automobile è rimasto illeso, ma in evidente stato di shock.

Bari: morta una coppia in un gravissimo incidente stradale

Sul posto, da quanto si apprende, sono immediatamente accorsi Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Gli inquirenti, che stanno studiando attentamente il caso, hanno immediatamente verificato la percorribilità della strada, che non sembra presentare particolari pericolosità. Si tratta, infatti, di un tratto di strada rettilineo in pianura, che attraversa un pezzo della Valle d’Itria.

La strada, come riporta Skytg24, è stata chiusa e il traffico, in entrambi i sensi, è stato deviato su strade alternative che attraversano la zona di campagna. Si attendono aggiornamenti per conoscere l’effettiva dinamica e le cause dell’incidente.

