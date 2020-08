Barcellona, Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore della squadra spagnola ha appena avuto le risposte al tampone.

Il Covid-19 continua ad essere un problema enorme per tantissime realtà. Il virus originario di Wuhan non ha mai mollato la presa da quanto ha iniziato a diffondersi con l’inizio del 2020 e i contagiati aumentano di ora in ora. Da pochissimi minuti è arrivata la notizia direttamente dalla Spagna, che riguarda una delle squadra più importanti del mondo. Il Barcellona, infatti, ha avuto le risposte di un tampone fatto ieri da uno dei giocatori più importanti della squadra, il difensore centrale Samuel Umtiti. Il centrale francese ha avuto soltanto oggi le risposte del tampone fatto ieri, precisamente pochissimi minuti fa. Il calciatore avrebbe dovuto giocare da titolarissimo la partita di questa sera, ma così non sarà dato che la squadra non lo schiererà in campo. Ora resterà a casa, in quarantena e resterà così probabilmente per molto tempo.

LEGGI ANCHE —> Contadino si vendica di chi scarica rifiuti, 400 copertoni riconsegnati – VIDEO

Barcellona, Umtiti risulta positivo al Covid-19: tra un’ora si gioca

Il Covid-19 sta facendo danni molto importanti in Spagna, dove tantissime persone stanno prendendo la malattia generatasi in Cina. Ora il club dovrà essere molto attento dato che il difensore centrale risulta asintomatico, ma è di fatti uno dei tanti infetti dal coronavirus. Tra meno di un’ora la squadra iberica dovrà giocare contro il Bayern Monaco per i quarti di Champions League, una gara che appare ovviamente surreale e davvero strana. Il rischio infatti non è basso, e anche con tutte le precauzioni del caso potrebbe comunque esserci pericolo per i giocatori e per lo staff delle due squadre. Ancora una volta la scelta di riprendere le competizioni internazionali non appare una delle migliori idee di quest’anno.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: le richieste del giocatore

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24