Nuovo aggiornamento per WhatsApp, con il proprio profilo che ora si potrà usare su più dispositivi. Andiamo a vedere l’indiscrezione lanciata da WABetaInfo.

Continua ad aggiornarsi l’app di messaggistica più usata al mondo. Infatti secondo le ultime indiscrezioni, WhatsApp è pronta a migliorarsi, facendo usare il proprio profilo su più dispositivi contemporaneamente. Inoltre l’upgrade dell’app sembra avvicinarsi sempre di più, dopo l’annuncio della novità lanciato durante il lockdown causato dal Covid-19.

Ed è proprio durante la pandemia, che WhatsApp ha dato lo scatto decisivo per battere tutti i competitors, aggiungendo funzioni presenti sulle app delle concorrenti. Infatti, durante la pandemia, l’app di messaggistica ha contrastato il boom di Zoom, aggiungendo le videochiamate fino a 50 utenti. Ma non solo, infatti l’app, ha deciso di agire anche sotto l’aspetto stilistico, annunciando l’arrivo del tema nero su WhatsApp Web. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste la novità.

WhatsApp, il profilo si potrà usare su più dispositivi: arriva l’aggiornamento

Ancora una volta ci ha pensato il profilo Twitter di WABetaInfo a lanciare l’indiscrezione. Secondo il profilo di WABetaInfo, l’app di messaggistica potrebbe ben presto incrementare il proprio distacco rispetto ai competitors, permettendo ai propri utenti, di usare il proprio profilo su più dispositivi contemporaneamente.

Infatti, tra poco sarà possibile usare l’app su ben 4 device differenti, senza il bisogno di dover disconnettere il profilo da un device all’altro. L’obiettivo sarà raggiungibile dopo aver risolto il problema del trasferire la cronologia della chat da un device all’altro. L’app è pronta a superare questo scoglio, di con la copia manuale dell’ultima cronologia chat da un device all’altro e tutto ciò sarà possibile tramite la connessione Wi-Fi.

Una volta copiata la chat manualmente, i messaggi verranno salvati su tutti i device utilizzati. Resta da risolvere solamente la sincronizzazione tra Android e iOS. Infatti al momento è ancora impossibile trasferire i dati da un device Android ad uno iOS. Vedremo se nei prossimi mesi, WhatsApp riuscirà anche a superare quest ultimo ostacolo.

