Vaccino coronavirus, nuova uscita ufficiale del Ministero della Salute. Secondo quanto riferisce il referente, il medicinale dura almeno due anni. Ma nel frattempo continua a dilagare lo scetticismo mondiale.

Il vaccino russo dura due anni. Almeno due. Ad annunciarlo è Alexander Gintsuburg, direttore del centro nazionale di ricerca Gamaleya per l’epidemiologia e la microbiologia del Ministero della sanità russa.

Vaccino russo, la posizione ufficiale. Ma il mondo è scettico

Ma questo viene visto come un traguardo e non come un limite, considerando i tempi ristretti e in assoluto il primo vaccino registrato al mondo. “Il periodo di efficacia del prodotto non durerà per un breve periodo di tempo, ma per almeno due anni”, ha infatti evidenziato con orgoglio l’esperto in un’intervista al canale televisivo Russia 1.

La comunità scientifica mondiale, nel frattempo, continua a bocciare fortemente la registrazione dello Sputnik V. Secondo le organizzazioni globali, infatti, il rimedio è stato protocollato troppo velocemente e senza reali garanzie e dati. Tempo e valori non sufficienti per considerarlo un vero e proprio vaccino.

Si tratterebbe più una corsa politica che una meta scientifica, assicurano vari Paesi. La conferma arriverebbe anche dalle dimissioni di Alexander Chuchalin, esperto del comitato etico del ministero della salute nazionale. Il professore di malattie respiratorie, secondo quanto si vocifera in Russia, si sarebbe tirato fuori in quanto contro alla registrazione del farmaco poiché non davvero completo.

