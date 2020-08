Un’altra novità dopo aver sperimentato il trono gay negli anni passati. Il dating show Uomini e Donne apre le porte a ragazzi e ragazze transessuali

Nel 2016 il dating show più famoso d’Italia, fino ad all’ora dedicato soltanto alle coppie eterosessuali, aprì anche le candidature per il trono gay. Claudio Sona è stato il prima tronista gay a sedere in TV nel famoso programma Uomini e Donne, scegliendo poi Mario Serpa.

Un’apertura ed un segnale molto importante per l’intera Italia. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la scelta: tra bigottismo e perplessità, anche il trono gay è stato criticato, in parte. D’altra parte ha riscosso tanto successo ed approvazione, tanto da riproporre il trono gay l’anno successivo. Dopo Claudio Sona e Mario Serpa, infatti, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico sono stati la coppia del 2017 formatasi grazie al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, in arrivo il trono trans

Stando alle indiscrezioni riportate dal blog “Very Inutil People”, il dating show più famoso d’Italia apre le porte anche ai trans. Dopo il trono gay, dunque, la novità è che quest’anno ci sarà anche il trono trans. Sembrerebbe, infatti, che la redazione di Uomini e Donne abbia sondato il terreno per capire se ci fosse la possibilità di proporre una ragazza trans come tronista. Sarebbe un’ulteriore apertura nei confronti della comunità LGBTQ+, su cui ci sono ancora troppi tabù, e che permetterebbe di estendere l’argomento ad un più vasto pubblico.

Basti pensare che il dating show colleziona quasi 3 milioni d’ascolti per edizione, con uno share mai più basso del 20%. Portare in TV contenuti nuovi, che stuzzicano l’intelletto, la curiosità ed una crescita culturale italiana, sarebbe una vera innovazione per l’intero Paese.

