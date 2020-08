Una delle piattaforme più amate del momento, TikTok è stata colta in flagrante in un reato informatico. Accuse forti dagli USA

È senza dubbio la piattaforma social più in voga del momento, ma come ogni cosa bella, anch’essa nasconde delle insidie. TikTok è un social che consente la condivisione di brevi video, ballando, cantando, recitando. Per la rapidità e dinamicità dei suoi contenuti ha riscosso particolare successo in varie fasce d’età.

Migliaia gli iscritti, cosiddetti tiktokers, che pubblicano – o semplicemente si limitano a guardare – video che hanno una durata dai 15 ai 60 secondi. Tutto troppo bello per essere vero. Riscuotendo troppo successo, è finito sotto i riflettori del mondo, ed ecco che pian piano stanno venendo a galla le insidie nascoste anche nel social apprezzato da grandi e piccini.

TikTok spia gli utenti Android

Pesante accusa quella proveniente dal Wall Street Journal secondo cui TikTok spia gli indirizzi MAC degli utenti Android. L’indagine è sull’acquisizione di dati personali che, secondo quanto riportato, violerebbe ogni regola del sistema Android installato su Samsung, Huawei ed altri smartphone. Intanto negli Stati Uniti, hanno vietato la diffusione del social bannandolo da qualsiasi piattaforma che ne consentiva il download. Insieme a WeChat, TikTok è ormai un ricordo lontano per i teenagers americani.

L’ambita azienda ByteDance ha atteso un po’ prima di rispondere alle forti accuse. ” L’attuale versione di TikTok non raccoglie indirizzi MAC”, questo è quanto comunicato ufficialmente. Un breve inciso che lascia il tempo che trova perché intanto gli utenti americani non possono più utilizzare il social. TikTok è notoriamente preda ambita di Bill Gates, fondatore della Microsoft. Che sia tutta una strategia politica ed economica per portare tutto nella propria barca?

