Roma, nonno spara per errore al nipotino mentre sta mettendo via la pistola in un cassetto. Il bambino in gravissime condizioni

Roma, nonno spara al nipotino ed è dramma nella zona della stazione di Conca d’Oro. L’allarme è scattato nella tarda mattina di oggi: il bambini insieme al padre era andato a fare visita al nonno. Ma quando il genitore si è assentato un attimo per andare al bagno, la tragedia.

Lui dal bagno ha sentito il ruimore di un colpo di pistola ed è corso nel salomne. Lì ha trovato l’anziano in preda al panico e il figlio, 7 anni, riverso per terra con una ferita alla testa. immediata la chiamata al 118, l’arrivo dell’ambulanza e le prime cure. Poi il bambino è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Umberto I. E al momento, in base alle prime frammentarie informazioni, è in condizioni molto gravi.

In corso i rilievi della Scientifica per verificare il racconto del nonno

Sul posto, oltre al personale sanitario sono intervenuti alcuni poliziotti del Commissariato Fidene e la squadra della Scientifica. Ma i contorni della tragedia sembrano sufficientemente chiari, anche perché a raccontarli è stato il nonno, L’uomo, 76 anni, ha ammesso di aver premuto in maniera accidentale il grilletto della pistola memntre la stava rimettendo in un cassetto.

Ha spiegato, tra le lacrime, che il cipo è partito per errore, poi sotto shock, è stato accompagnato in commissariato per un primo interrogatorio. Saranno i rilievi della polizia Scientifica a chiarire i contorni della vicenda, anche per capire se la pistola sia regolarmente detenuta e perché fosse carica.