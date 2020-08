Roma, 44enne arrestato a seguito di un’accurata indagine della polizia postale: deteneva oltre 10 mila immagini e video di natura pedopornografica.

La polizia postale di Roma ha emanato l’arresto per un cittadino romano di 44 anni. L’accusa, come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, è la detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le indagini, da quanto si apprende, sono partite a seguito di una segnalazione pervenuta al Cncpo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni dalle autorità americane. La segnalazione, arrivata attraverso il National Center for Missing Exploited Children (Ncmec) riguardava proprio il caricamento di questo tipo di file su un particolare tipo di cloud.

Roma, arrestato 44enne per detenzione di materiale pedopornografico

A seguito delle segnalazioni, come riporta Adnkronos, sono partite le accuratissime indagini della polizia postale di roma, che è giunta ad individuare nel cittadino romano il detentore di tale materiale. La Procura, immediatamente, ha fatto partire la perquisizione, con successiva analisi di tutti i dispositivi elettronici di proprietà dell’individuo. La polizia, da quanto si apprende, ha rinvenuto circa 10 mila immagini e, come se non bastasse, più di 100 video di natura pedopornografica.

Le autorità hanno preso in carico la situazione e l’uomo, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare, al momento si trova ai domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare, come riporta Adnkronos, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale romano.

