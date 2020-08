La stagione estiva richiede dei piatti freschi e veloci. Per la serie ricette top, l’insalata greca: un mix di sapori dal gusto delizioso e inconfondibile.

Seppur nata e divenuta un punto di riferimento gastronomico in Grecia, l’insalata greca, conosciuta anche come greek salad, è un piatto deliziosissimo, che si avvale, per la sua preparazione, di una serie di ingredienti di facilissima reperibilità. Molti considerano la feta il punto di forza di questa insalata, ma l’insieme degli ingredienti nel piatto va a favorire quel gusto inconfondibile. Vediamo insieme come prepararla.

Insalata greca: gli ingredienti

Cetriolo: 1

Pomodori ramati: 2

Feta: 200 g

Origano: q.b.

Cipolla rossa: 1

Olio Extravergine d’oliva: q.b.

Peperone verde: 1

Sale: q.b.

Olive nere denocciolate

Pepe nero: q.b.

Ricette top: la preparazione dell’insalata greca

Una volta entranti in possesso dei vari ingredienti, la preparazione dell’insalata greca è veramente molto semplice. Iniziamo la preparazione lavando bene tutte le verdure. A questo punto sbucciamo il cetriolo e tagliamolo a cubetti. Le dimensioni vanno anche un po’ a gusto: c’è chi preferisce tagliarli più spessi, chi li preferisce più piccoli. Tagliamo a cubetti anche i pomodori ramati e uniamoli ai cetrioli.

A questo punto, occupiamoci del taglio di peperoni e cipolla. Tagliamo sia i peperoni che la cipolla rossa a listarelle e uniamo il tutto al composto di pomodori e cetriolo. Uniamo poi le olive. Anche per quanto riguarda le olive, non c’è una regola ben precisa: c’è chi preferisce lasciarle intere, chi invece le taglia a metà. L’importante è che siano olive denocciolate. Dopo aver posizionato le olive sul piatto, condiamo l’insalata con sale, olio e un po’ di pepe nero macinato. Aggiungiamo a questo punto la feta tagliata a cubetti, o come meglio crediamo. Dopo aver aggiunto la feta, guarniamo con una spolverata di origano e un giro d’olio. La nostra insalata greca è pronta per essere gustata.

