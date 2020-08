Panico a Reggio Emilia quando un uomo di 58 anni è entrato in tribunale con due coltelli. Dopo il controllo l’uomo è stato denunciato.

Paura a Reggio Emilia, dove nella giornata di ieri, un uomo di 58 anni è entrato in tribunale armato con due coltelli. Dopo i controlli degli agenti di sicurezza all’ingresso del Palazzo di Giustizia, sono state rinvenute le due lame.

L’uomo era al tribunale per alcune incombenze personali, ed è stato fermato dopo che il personale di sicurezza, insieme ai carabinieri, hanno sequestrato un coltello a scatto di ben 22 cm (di cui 9 di lama) ed un altro coltello multiuso di 16 cm di cui 7 di lama. Andiamo a vedere le accuse rivolte all’uomo dopo che è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Reggio Emilia, uomo entra armato in tribunale: accusato di porto abusivo d’armi

I Carabinieri dopo aver fermato l’uomo di 58 anni, lo hanno accusato di porto abusivo d’armi. A fermarlo ci hanno pensato le forze dell’ordine della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, che hanno denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il 58enne era residente a Correggio e dopo essere stato fermato, i carabinieri gli hanno sequestrato i due coltelli.

Il tutto è successo nella giornata di ieri all’interno del Palazzo di Giustizia di Via Paterlini, a Reggio Emilia. Intorno alle 10:00, su avvertimento degli uomini della sicurezza, sono intervenuti i carabinieri davanti all’area dove si effettuano i controlli prima dell’ingresso in tribunale. A far scattare l’allarme, ci ha pensato il metal detector, che ha suonato dopo il passaggio dell’uomo.

Dopo essere stato fermato, i carabinieri hanno portato l’uomo alla caserma dei carabinieri di Corso Cairoli, dove i carabinieri oltre a condurre le formalità di rito hanno sequestrato i due coltelli prima di denunciare il 58enne.

L.P.

