Con un post su Facebook, l’epidemiologo capo della task force della Puglia per l’emergenza coronavirus, ha confermato che una seconda ondata di contagi è in atto sul territorio.

Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force della Regione Puglia per l’emergenza ha scritto un post su Facebook per commentare l’aumento dei casi del territorio. Secondo Lopalco in Puglia si sta verificando una seconda ondata di contagi. Lo studioso, mostrando un grafico sull’andamento dei contagi negli ultimi mesi, scrive infatti che “lo tsunami è evidente nella parte sinistra del grafico. Grazie al cielo nella nostra Regione la violenza è stata moderata ed abbiamo avuto il tempo per prepararci a contenerla. Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane?. L’aumento dei casi recenti nella parte destra del grafico ha chiaramente un andamento completamente diverso da quello registrato a fine febbraio. Il virus è cambiato? L’estate ci aiuta? Non penso”.

Coronavirus, Calabria dispone chiusura discoteche e sale da ballo

Continuando nel suo intervento Lopalco ha poi spiegato “che i casi registrati fra luglio e agosto rappresentino l’innesco di una seconda ondata. Lo stesso innesco che a febbraio, semplicemente, non abbiamo rilevato e che poi ha provocato la grande ondata. I casi che registriamo oggi sono di età più giovane e di gravità mediamente molto più lieve dei casi di febbraio. Sono dunque quei casi che a quel tempo non erano per nulla intercettati dal sistema di sorveglianza”. Intanto in Calabria, la Presidentessa della Regione Jole Santelli ha firmato nella giornata di oggi un’ordinanza che dispone la chiusura di discoteche, sale da ballo e lidi fino alla data del 7 settembre. Una misura presa dalla Santelli dopo essersi consultata con il governo e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

