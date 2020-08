Gravissimo incidente stradale a Palermo: uno scooter, guidato da un 14enne, si è scontrato con un’automobile. L’epilogo della vicenda è tragico.

Il ragazzo di 14 anni, in sella allo scooter, non ce l’ha fatta. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, il fatale scontro tra lo scooter e l’automobile Skoda Octavia si è verificato a Palermo, precisamente tra viale Lazio e viale Campania.

Il giovanissimo ragazzo, Manfredi Figlia, è morto la scorsa notte. Da quanto si apprende, l’impatto è stato violentissimo e il minorenne, che indossava il casco, è letteralmente sbalzato sull’asfalto. Immediati gli interventi da parte del 118 e della polizia municipale. Gli operatori sanitari hanno portato il ragazzo all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Il giovane è morto dopo qualche ora, in ospedale. Al momento, le autorità stanno lavorando sul caso, per cercare di capire le dinamiche e le cause dell’incidente.

Ferragosto: anche Palermo blinda le spiagge e dice “no” ai falò

Per quanto riguarda l’imminente notte di Ferragosto, le autorità di Palermo hanno deciso, al fine di evitare in ogni modo gli assembramenti, di svolgere eventi pubblici o, in qualche modo, aggregativi. La scelta del sindaco Leoluca Orlando vuole garantire a tutti le norme di distanziamento anti-Coronavirus.

Nell‘ordinanza, firmata proprio dal sindaco, viene espressamente dichiarata l’impossibilità di accendere fuochi in spiaggia e, al tempo stesso, di montare tende. Dunque, no ai falò a Palermo per la notte di Ferragosto.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, i divieti saranno in vigore a partire dalle ore 19 del 14 agosto 2020 fino alle ore 7 del 15 agosto 2020. Inoltre, dalle ore 19 del 14 agosto alle ore 24 del 15, non sarà possibile vendere e consumare bevande alcoliche. Su tutto il territorio, poi, è anche vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, a meno che non ci sia la possibilità di consumarle sul posto, presso gli esercizi autorizzati.

