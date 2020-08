Non ci sono più speranze per il bambino di sette anni sparato per errore dal nonno a Roma: dichiarata la morte cerebrale.

L’evento drammatico è successo nella mattina di giovedì 13 agosto nella zona di Conca D’Oro a Roma. Un nonno ha sparato per un tragico errore al nipotino di sette anni, colpendolo alla testa. I sanitari del Policlinico Umberto I dove il piccolo era giunto in condizioni disperate non sono stati in grado di porre rimedio alla profonda ferita. Lo staff medico ha dichiarato la morte cerebrale in serata.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il piccolo sarebbe giunto a casa del nonno assieme al proprio papà. Mentre il genitore era chiuso in bagno, l’anziano avrebbe preso la propria pistola per riporla e non farla toccare al nipotino. Purtroppo, dall’arma è esploso per incidente.

Gli inquirenti indagano per omicidio colposo

La Clock 9mm era regolarmente detenuta dal nonno del bambino, che voleva pulirla assieme ad altre armi da lui possedute. L’uomo di 76 anni l’avrebbe per errore rivolta verso il piccolo, il cui quadro clinico è stato drammatico fin dal principio.

L’anziano stava riponendo l’arma lontano dal bambino, ma per fatalità è esploso il colpo in canna. Gli inquirenti escludono la volontarietà nel tragico evento e stanno indagando per omicidio colposo.

Il bambino è tenuto formalmente in vita soltanto dai macchinari a cui è attaccato da quando è arrivato in codice rosso al nosocomio. Lo staff medico ha tentato il tutto per tutto per salvargli la vita, ma non ha avuto successo. Le indagini sono condotte dal commissariato di Fidene e dal reparto Volanti.

Si tratta dell’ennesima vicenda che balza all’onore delle cronache per incidenti che coinvolgono le armi da fuoco. Il caso più eclatante è quello di Marco Vannini, morto a casa della propria fidanzata colpito per errore dalla pistola del suocero.