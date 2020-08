Secondo le previsioni meteo tornano i temporali sulla nostra penisola. Nei prossimi giorni, le precipitazioni potrebbero interessare tutta la penisola.

Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, accentuati dall’influenza dell’anticiclone africano, secondo le previsioni meteo i temporali sono pronti a tornare sulla penisola. Infatti il promontorio di origine africana, tornerà a presentare dei difetti che porteranno al ritorno delle precipitazioni, che stavolta non interesseranno solamente le zone montuose.

In questo giovedì, l’ingerenza temporalesca si farà più attiva e diffusa specialmente su tutto l’arco alpino. Ma come detto in precedenza, stavolta i temporali non si limiteranno alle vette delle Alpi, ma scenderanno fino in pianura, interessando diverse regioni del Nord Italia. Altrove il clima rimarrà ancora asciutto, con il sole che dovrebbe coprire il Centro ed il Sud Italia. Infatti qui il clima continuerà a presentare tanto sole, ma soprattutto un caldo afoso dettato dalla presenza anticiclonica.

Meteo, tornano i temporali: la situazione sulla penisola

Durante questo giovedì, le precipitazioni torneranno ad intensificarsi sulla nostra penisola, iniziando dalle regioni del Nord Italia. Qui non avremo piogge solamente sulle alte vette alpine, ma anche in pianura. Situazione totalmente differente al Centro ed al Sud, dove il caldo africano continuerà a farsi sentire. Andiamo ad analizzare la situazione sulla penisola, osservando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, come detto, avremo un prepotente ritorno delle precipitazioni, pronte a toccare diverse regioni come Lombardia, Piemonte, ma anche Trentino e Veneto. A Nordest continuerà ad esserci una situazione variabile, dove le piogge potrebbero arrivare solamente in serata. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, con massime tra i 31 ed i 35 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una volta una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Qualche nuvola di troppo coprirà i cieli di Umbria e Molise, ma senza creare precipitazioni. Aumentano le nuvole anche sulla costa adriatica nel pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 33 ed i 37 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia contineurà a farsi sentire l’anticiclone africano. Qui avremo un’altra giornata di sole intenso su tutto il settore, senza alcuna possibilita di piogge o rovesci. Al pomeriggio qualche nuvola di troppo colpirà i cieli dell’appennino, ma senza creare precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie anche qui, con massime tra i 30 e 33 gradi.

