Malore per il procuratore Cantone in piena vacanza. Brutto imprevisto per il magistrato distratto da un soggiorno napoletano in questi giorni di relax. Ecco cosa è successo.

Gran brutto spavento quest’oggi per Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac e attuale procuratore di Perugia. Come infatti riporta Il Mattino, l’uomo è stato ricoverato in un ospedale napoletano dopo aver accusato un malore durante il suo soggiorno in terra partenopea.

Malore per il procuratore Cantone

Il dirigente, precisamente, era in vacanza con la famiglia presso il monte Circeo quando ha avvertito dei problemi che hanno fatto scattare subito l’allarme. Dopo dei controlli iniziali all’ospedale di fondi, il dirigente è stato trasferito in un’altra struttura medica specializzata che ha escluso problemi cardiaci e ischemici.

La preoccupazione, in linea di massima, è già rientrata. Il quotidiano assicura che il magistrato è in ottime condizioni e che non ci sono assolutamente pericoli. Probabilmente il caldo e le piacevoli fatiche sotto al sole gli hanno portato a un momento di debolezza.

La direzione sanitaria, al contempo, fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli esami necessari e nessuno ha riscontrato segnali particolari. Probabile che il nucleo familiare decida di rientrare alla base dopo questo spavento, ma tutti garantiscono che non ci sono assolutamente elementi allarmanti oltre l’imprevisto.

