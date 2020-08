Epidemia Covid-19, la procura di Roma ha fatto pervenire un avviso di garanzia pal premier Giuseppe Conte e a sei misistri del suo governo

La gestione dell’epidemia da Covid-19 da parte del governo e sotto la lente della magistratura. Ed è notizia di pochi minuti fa che i pm di Roma hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Ma non solo, tra i destinatari ci sono anche sei ministri: Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. La nota della presidenza del Consiglio spiega che in questo modo avviso è stata comunicata la trasmissione al Tribunale dei ministri degli atti. Un procedimento scaturito da varie denunce arrivate in diverse regioni ipotizzando i reati di epidemia, omicidio colposo, abuso d’ufficio, delitti colposi contro la salute, attentato contro la Costituzione, attentato contro i diritti politici del cittadino.



