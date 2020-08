Fermamente sostenitrice della parità dei sessi, anche in ambito lavorativo, Elodie racconta di aver spesso discusso con i suoi ex a riguardo

Un carattere molto forte quello di Elodie, la cantante di Amici che è arrivata seconda alla 15° edizione del talent show di Maria De Filippi. Poco più di una ragazzina quando è entrata nelle porte della Mediaset di fianco ai suoi compagni di talent, in particolar modo accanto al gigante buono Sergio Sylvestre.

Nel 2016, l’edizione a cui ha preso parte, c’era anche un compagno speciale. Lele Esposito ed Elodie, infatti, non condividevano soltanto la casetta, ad Amici, ma anche qualcosa in più. Presto il gossip ha svelato il loro rapporto, i due infatti sono stati fidanzati per un po’ di tempo. Dopo non molto la fine del programma però, la coppia di cantanti ha deciso di mettere un punto alla loro storia. Lele, nella stessa edizione in cui Elodie arrivò seconda, si classificò al 4° posto, dietro Gabriele Esposito.

Elodie, le discussioni con gli ex per i suoi successi

Elodie è una delle poche ad aver sfondato nel panorama musicale italiano dopo la partecipazione ad Amici. Sono pochi i nomi altisonanti che, tutt’oggi, ricordiamo usciti da quel talent: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Enrico Nigiotti. Proprio come quest’ultimi, anche la cantante romana ha valicato le porte del teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elodie ha voluto mettere una pietra sopra la cultura italiana secondo cui gli uomini hanno più successo delle donne. Effettivamente, ammette la stessa cantante, il palcoscenico italiano è pieno di cantanti del sesso maschile e pochi del sesso femminile, con le ragazze più giovani che hanno anche difficoltà ad emergere. Questa differenza è stata spesso termine di discussione con i suoi ex: “Com’è possibile che il mio successo leda la tua autostima da uomo? È un grave retaggio culturale”.