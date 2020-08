Dj morta, spunta un nuovo video: la svolta degli inquirenti potrebbe essere rappresentata dalla presenza del figlio Gioele in macchina con lei a Sant’Agata

La storia di Viviana Parisi continua a tenere banco. La storia della Dj siciliana scomparsa a 43 anni nei boschi attorno a Caronia (Messina) ha attirato su di sè le attenzioni di tutta Italia. Oltre alla sua morte è ancora in ballo il ritrovamento del figlioletto Gioele di soli 4 anni, scomparso in quella sciagurata notte.

Ora al vaglio degli inquirenti ci sarebbe un nuovo video che a loro avviso potrebbe contenere “particolari interessanti” per sciogliere la complicata matassa. Il filmato, estrapolato dalle telecamere di sicurezza, riprende l’auto della donna (un’Opel Corsa) a Sant’Agata di Militello (Me), assieme al piccolo Gioele.

Dj morta, spunta un nuovo video: la svolta nelle indagini

Il video oltre a confermare la presenza della Parisi nella zona di Sant’Agata, dovrebbe aiutare a ricostruire il famoso “buco” di 22 minuti, ovvero da quando la Dj ha abbandonato l’autostrada Palermo-Messina, fino alla sua morte.

Il marito Daniele Mondello ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera in cui mostra il suo punto di vista.

“Non voglio credere al suicidio, non lo posso nemmeno immaginare. Potrebbe essersi trattato di un malore, di un incidente perchè non credo sia stata uccisa“.

Intanto alcuni parenti sono andati in cerca del figlio, scomparso in quei tragici minuti: “Non ho avuto la forza di seguirli. Penso che potrebbe essere in una zona non ancora battuta dalle forze dell’ordine. Deve essere sicuramente vivo“.

Un minimo di speranza per riabbracciare almeno il piccolo Gioele dopo aver perso la compagna di una vita.

