Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, ha parlato della possibilità di ritornare in lockdown qualora i contagi dovessero continuare a salire

Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera nel quale ha parlato della possibilità di nuovi lockdown su base locale. Questo a causa dei contagi che pian piano stanno tornando a risalire anche soprattutto per diversi focolaio che si stanno registrando. “Tornare indietro sarebbe una catastrofe, ma c’è da dire che i lockdown locali saranno inevitabili qualora i contagi continuassero a salire. Noi monitoriamo la situazione e studiamo i dati e vorremmo tornare alla normalità, ora però siamo preoccupati”. La malattia sta colpendo anche molti giovani che stanno popolando le terapie intensive: “Questa è una malattia maledetta che colpisce e può far male”.

Cts, Miozzo: “Non possiamo permetterci nuovi lockdown, le discoteche restino chiuse”

In questi giorni diverse regioni stanno decidendo di chiudere nuovamente le discoteche, anche all’aperto. “Dobbiamo limitare gli assembramenti. Lo spritz va bene, ma se ci ammucchiano poi non ci sarà scampo. I giovani si sentono onnipotenti e ciò mi preoccupa. Potremmo avere guai seri. Le discoteche devono rimanere chiuse. Le aggregazioni sono devastanti, con migliaia di ragazzi ammassati non c’è nulla da fare”.

Purtroppo, però, la chiusura delle discoteche vedrà delle ripercussioni economiche sul mondo dell’intrattenimento. “Il lavoratore del settore va tutelato – rassicura – come e forse anche più degli altri, perché parliamo di un settore troppo a rischio”.

Infine, ammette, che la priorità resta il ritorno alla normalità della scuola in presenza e non in remoto o attraverso un computer.

