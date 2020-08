Covid-19, la Protezione Civile ha da pochi minuti pubblicato il bollettino di oggi 13 agosto: tutti i dati e la grafica su base regionale

Il Dipartimento della Protezione Civile ha da pochi minuti pubblicato il bollettino odierno. Il numero dei nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore è di 523 casi.I decessi, purtroppo, sono stai 6: 4 in meno rispetto ad ieri. I guariti sono stati 226, per un totale di 202.923.

Covid-19, il bollettino: la situazione regione per regione

E’ il Veneto in prima linea per l’aumento di casi nelle ultime 24 ore con un incremento di 84 unità. Al secondo posto troviamo la Lombardia con un + 74, mentre al terzo la Liguria con un +63. La Sicilia, dei suoi 42 nuovi positivi, ha comunicato che 5 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste siciliane. A segnare l’incremento zero solamente la Valle d’Aosta.

