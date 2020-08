Coronavirus, morto il cognato di Maradona: positiva anche la sorella. Raul Machuca aveva 77 anni ed era ricoverato da 20 giorni in una clinica

Grave lutto nella famiglia di Diego Armando Maradona. Mercoledì è stata confermata la morte di Raúl Machuca, cognato dell’ex “Pibe de Oro”. Il 77enne era ricoverato da più di 20 giorni nella clinica Vicente López in Argentina, a causa di un’infezione da Covid-19.

