Coronavirus, la Germania registra un nuovo, triste, record: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono ben 1.445. Tra le zone più colpite, i Laender di Berlino.

Nuovo triste record per la Germania: nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Coronavirus sono 1.445. A riportare la notizia, come ha annunciato l’agenzia Ansa, è il Robert Koch Institut in Germania. Tra le zone più colpite da questo nuovo picco figurano: Amburgo e i Laender di Berlino e del Nordreno-Vestfalia.

Le autorità tedesche, come ricorda Ansa, hanno rinnovato l’appello a seguire le regole dettate e il ministro della Sanità, Jens Spahn, che aveva già parlato ieri della delicata situazione, ha definito questo incremento di casi “inquitetante”.

Ciò che preoccupa maggiormente le autorità, da quanto si apprende, sono i piccoli e medi focolai che si stanno registrando nei Laender.

Leggi anche >>> Germania, servizi segreti accusano l’Afd di antisemitismo

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Coronavirus, la situazione in Germania e negli altri Paesi

Con i nuovi incrementi delle ultime 24 ore, la Germania conta, ad oggi, un totale di 220.883 casi di Coronavirus. Questi sono i dati riportati dalla Johns Hopkins University. La stessa università fa sapere che i decessi, nel Paese, sono 9.217 in tutto. Di poco superiori sono i numeri della Francia, che conta ad oggi un totale di 244.088 casi, con un numero ben più alto di decessi, 30.375 in tutto. Tra la Francia e l’Italia c’è la Turchia, che conta 244.392 casi, mentre l’Italia ne conta 251.713. Il numero di decessi in Italia è di 35.225.

Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, è ancora l’America di Trump. Gli Usa contano, infatti, un totale di 5.197.377 casi totali di Covid-19, con un tasso di mortalità molto alto. Il numero di decessi negli Usa, infatti, è di 166.027. Fa seguito all’America il Brasile, con un totale di 3.164.785 casi e 104.201 decessi in tutto.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, boom di contagi in Europa: cresce la preoccupazione

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24