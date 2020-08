A Castel Volturno, noto paesino in provincia di Caserta, un incidente stradale tra due automobili ha provocato la morte di una madre: feriti invece i due figli

Quest’oggi, intorno alle ore 13, sulle strade di Castel Volturno (Caserta) si è verificato un incidente dei risvolti tragici. All’incrocio tra la statale Domiziana ed una delle traverse di Baia Verde è avvenuto uno scontro tra due veicoli. Nel primo c’era solo un uomo italiano, nell’altro una famiglia di origine rumena tra cui una donna e due bambini. Questi ultimi sono rimasti feriti, mentre la donna è deceduta.

Le dinamiche dell’accaduto sono in fase di ricostruzione, ma dalle indagini spuntano i primi elementi. Una delle auto avrebbe imboccato via Domiziana senza il rispetto della precedenza e senza notare un’altra automobile arrivava a gran velocità.

Caserta, incidente violentissimo: le auto finiscono per incastrarsi

Vista la violenza dell’impatto, i soccorsi all’arrivo hanno trovato le vetture incastrate l’una nell’altra. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone hanno dovuto utilizzare strumenti particolari per tagliare le lamiere ed estrarre le persone. Per quel che riguarda la donna, morta sul colpo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I due bambini, di anni 3 e 6, sono stati trasportati al Santobono di Napoli ed i medici ne hanno disposto il ricovero. Il conducente dell’altro mezzo ha diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. Ora le forze dell’ordine stanno usufruendo delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’incidente nei dettagli.

“Castel Volturno merita dei precisi monitoraggi, soprattutto nelle arterie con maggior influenza. Lavoro per garantire la sicurezza della strada”. Questo quanto afferma Antonio Luise, candidato alle regionali con la Lega a sostegno di Caldoro.

