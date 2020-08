Calciomercato Juventus, la rivelazione su Ronaldo: “Offerto al Barcellona”. CR7 potrebbe lasciare Torino già la prossima stagione

Nonostante l’addio di Maurizio Sarri, con cui il rapporto era tutt’altro che idilliaco, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano da Torino. L’estro del talento portoghese non è bastato contro il Lione per regalare alla “Vecchia Signora” il passaggio ai Quarti di Finale di Champions League. Il suo contratto da 30 milioni di euro netti a stagione grava sul bilancia bianconero fino al 2022 e sia Agnelli che Paratici stanno facendo delle valutazioni in merito. Con i suoi 35 anni e mezzo potrebbe non essere più così decisivo anche nell’imminente futuro e la sua presenza potrebbe ostacolare i piani di ringiovanimento del progetto Pirlo. Proprio per questo i dirigenti juventini stanno sondando il terreno in Europa per chi capire chi potrebbe essere interessato a CR7. In passato si era parlato del PSG come primo candidato all’acquisto. Leonardo ha un buon rapporto con l’ex Real Madrid e ha già avuto contatti con l’agente Jorge Mendes.

Ultimamente però, l’esperto di calcio spagnolo Guillem Balague, ha lanciato una bomba di mercato assoluta: “Ronaldo è stato offerto al Barcellona“.

“Il motivo per cui CR7 è stato collegato al PSG, è una semplice associazione di idee sui club che possono permettersi l’ingaggio del fuoriclasse di Madeira“, ha detto Balague a BBC Radio 5 Live.

“Dal canto suo il Real Madrid, altra squadra tirata in ballo, ha smentito ogni possibilità sul ritorno“.

Ecco quindi la bomba sul Barcellona: “Sono arrivati ad offrirlo anche ai blaugrana pur di sgravarsi dall’ingente ingaggio, ma non sono sicuro che potrebbe accettare una destinazione del genere. Certo una coppia con Messi sarebbe la felicità di ogni sponsor“.

Se si tratta di fanta-mercato o altro lo capiremo nelle prossime settimane.

