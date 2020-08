Calciomercato attivo quello della Juventus che si muove in maniera intelligente per far quadrare i bilanci e dare a mister Pirlo ciò di cui ha bisogno

La Juventus, campione d’Italia, ma malamente uscita dalla Champions League è in continuo movimento sul mercato per provare ad agguantare il premio più ambito dall’intera società. Già certi Arthur e Kulusevski a completare la rosa di mister Andrea Pirlo – subentrato a Maurizio Sarri – qualcuno dovrà cedere il suo posto in panchina.

Sono tantissimi i nomi in lizza per l’uscita, la Juventus ha dei bilanci da far quadrare e, ad ora, i conti non sono del tutto a posto. Plusvalenze, grossi cessioni, saranno queste le caratteristiche della Juventus che è in forte crisi. Covid-19 prima ed eliminazione agli ottavi di finale di Champions poi, hanno drasticamente ridotto le entrate del club.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l’addio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sui movimenti di mercato della squadra bianconera. A figurare tra i nomi in uscita, c’è quello di Gonzalo Higuain. Tornato dal prestito del Chelsea, dove ha vinto l’Europa League con Maurizio Sarri, il centravanti argentino ha trovato sulla panchina della Juventus nuovamente il tecnico toscano. Con lui ha giocato 2.643 minuti, 32 partite in Serie A, 8 in Champions League, 3 in Coppa Italia ed ha anche partecipato alla finale di SuperCoppa, poi persa contro la Lazio.

Nonostante i suoi 11 gol ed 8 assist, la storia tra la Vecchia Signora e Gonzalo Higuain sembra essere giunta al termine. Anche Gianluca Di Marzio conferma tale indiscrezione, ma aggiunge un altro dettaglio sulla possibile strada del centravanti argentino. El Pipita, infatti, potrebbe abbandonare l’Europa e chiudere la carriera in Cina.

