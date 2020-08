Calciomercato Inter, al via lo scambio con il Torino: ai granata piace Vecino mentre Conte ha richiesto un suo pallino di vecchia data

In un mercato che, nonostante le ripercussioni del Covid-19, si prospetta incandescente, l’Inter giocherà un ruolo fondamentale. I nerazzurri, attualmente concentrati sulle fasi finali dell’Europa League, vogliono ridurre il gap con la Juventus.

A tal proposito, il secondo acquisto di Hakimi dal Borussia Dortmund potrebbe arrivare grazie ad uno scambio con il Torino. Il nuovo tecnico granata, Marco Giampaolo, avrebbe infatti chiesto una mezz’ala fisica e con tempi di inserimento per il suo 4-3-1-2. Gli occhi sarebbero caduti su Matias Vecino.

L’uruguaiano, complice anche l’infortunio al ginocchio, non ha vissuto la sua miglior stagione e nuovi acquisti nel suo ruolo potrebbero spingerlo a cercare altri lidi per giocare da titolare. L’Inter di tutta risposta avrebbe chiesto in scambio una pedina come Armando Izzo che tanto piace ad Antonio Conte.

Comunque, la trattativa non sarà semplice perché vi sono distanze sulle valutazioni dei cartellini. L’Inter valuta Vecino 20-25 milioni di euro, ma il Torino a quelle cifre non intende arrivare. Allo stesso tempo, i granata valutano Izzo lo stesso prezzo ed i nerazzurri non sono per niente d’accorso. Le parti, dopo la fine del cammino in EL del biscione, si riaggiorneranno.

Calciomercato Inter, concorrenza a Napoli e Roma per un terzino

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter per la fascia sinistra avrebbe deciso di inserirsi nella corsa a Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev. Il terzino classe ’99 è ritenuto uno dei talenti più cristallini d’Europa. Acquistarlo non sarà semplice, oltre che per la concorrenza, per la valutazione degli ucraini che supera i 20 milioni di euro.

Il primo obiettivo dei nerazzurri resta sempre Emerson Palmieri del Chelsea che costa 25 milioni di euro. In questo caso anche la Juventus starebbe sondando da tempo il terreno per accaparrarselo.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, colpo di scena Higuain: le ultime