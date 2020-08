Bologna, grave incidente in tangenziale: morto un vigile del fuoco in quel momwento fuori servizio. Fatale il tamponamento di un camion

A Bologna un gravissimo incidente sulla tangenziale è costato la vita ad un 56enne vigile del fuoco. L.F., in servizio al Comando Vigili di Bologna. In quel momento in realtà era fuori servizio e viaggiava su una Fiat Panda tamponata da un mezzo pesante. Dopo il colpo, la sua vettura è finita addosso all’auto che la precedeva, rimanendo schiacciata.

In base ad una prima ricostruzione, il tamponamento sarebbe stato innescato proprio dal camion. Il suo conducente avrebbe visto in ritardo i rallentamenti causati da ostacoli (forse alcuni cartoni) sulla carreggiata. Oltre alla vittima, sono rimasti feriti gli occupanti di altre due vetture coinvolte, una Mini e un’Audi che precedevano la Panda. L’autista del camion invece è rimasto illeso.

La Panda di L.F. è rimasta imprigionata tra due mezzi ed è toccato ai suoi colleghi pompieri, per una tragica fatalità, estrarlo dall’abitacolo distrutto dell’auto. L’uomo era ancora vivo ed è stato portato in codice rosso all’Ospedale Maggiore, ma le sue condizioni erano apparse disperate fin da subito. Poco dopo infatti è arrivata la notizia della sua scomparsa.

Boogna, il grave incidente in tangenziale ha provocato anche lunghe code

A causa del grave tamponamento sulla tangenziale di Bologna, vicino a Casalecchio, le conseguenze sono state pesanti. Il traffico è rimasto a lungo bloccato, con code che hanno raggountio i 2 km. Un’ora dopo l’incidente, il traffico scorreva su una sola corsia, con logici disagi per gli automobilisti.

E se sulla Bologna-Taranto il traffico è andato via regolare, si sono formate code anche per curiosi tra Bologna Fiera e il raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli. Per questo ancora al momento chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli è invitato ad uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore. Poi percorrere la viabilità ordinaria e rientrare allo svincolo 5 Quartiere Lame sulla Tangenziale di Bologna.