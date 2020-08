Berlino, scuole appena riaperti anche se non in tutti i Lander e primi casi di nuovi contagi da Covid-19. Scattano le misure contenitive

Berlino, appena il tempo di riaprire le scuole in alcune zomne della Germania (da lunedì scorso) e ci sono già diversi contagi da Coronavirus. Lo conferma il quotidiano Berliner Zeitung che mette l’elenco di sette scuole, in quattro quartieri diversi, che hanno segnalato casi singoli di infezione.

Gli istituti per ora hanno messo gruppi di studenti o intere classi in quarantena, ma certo l’escalation preoccupa. Tanto che oggi è previsto un incontro tra la cancelleria Angela Merkel e la leader dell’SPD, Saskia Esken, con diversi ministri dell’Istruzione dei Laender. Servirà a fare il punto della situazione, anche perché la gestione delle scuole è gestita direttamente dalle regioni.

Nella città-Stato di Berlino il senato locale ha scelto di far ripartire le lezioni, cancellando la regola del distanziamento in aula che operò ora potrebbe tornare in vigore. Gli alunni devono portare la mascherina negli edifici scolastici, ma non quando stanno seduti ai banchi.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, si alzano i numeri in Germania: 1.445 nuovi casi

Germania, regole diverse in ogni Laender e i casi di contagio aumentano

In Germania la scuola è ripartita ma non esiste una regola generale per tutti. Nel Brandeburgo la mascherina per gli alunni non è prevista, nel Nord-Reno Vestfalia invece dovranno tenerla anche in classe. In Assia invece ogni istituto scolastico potrà fare quello che vuole.

E ancora, nella Renania-Palatinato il programma sarà un insieme di lezioni a distanza e in presenza. Invece nel Saarland ogni classe è stata divisa in gruppi e c’è divieto assoluto tra quelli di gruppi diversi di entrare in contatto. Nel Meclemburgo gli insegnanti over 60 o cohe presentano patologie a rischio potranno andare avanti con la didattica online.

Il problema di fondo è che mentre in alcune regioni la scuola è già ripartita, in altre lo farà soltanto alla fine di agosto oppure agli inizi di settembre. Gli ultimi studenti a tornare in classe saranno quelli della Baviera (8 settembre) e del Baden-Württemberg (14 settembre come in Italia).

Ma più in genarale la Germania sta conoscendo una nuova recrudescenza di contagi. Sono 1445 i casi di Coronavirus registrati nel giro delle ultime 24 ore dal Robert Koch Institut nel Paese, nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Tra i più colpiti ci sono i Laender di Berlino, del Nordreno-Vestfalia e Amburgo. Numeni che preoccupano il governo. Il ministro della Sanità, Jens Spahn, nella gironata di mercoledì aveva definito “inquietante” l’aumento della diffusione del Covid-19. E il portavoce di Angela Merkel aveva rilanciato l’appello al rispetto delle regole. Dall’inizio della pandemia sono in tutto 219.964 i casi di contagio registrati in Germania e 9211 le vittime. Ma il timore è che nel giro delle prossime settimane i casi siano destinati a salire di nuovo.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24