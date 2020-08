Una squadra di basket che milita in Serie B è stata letteralmente portata a farsi benedire dal sindaco della città in cui giocano

“Va’ a farti benedire”. Quante volte i nostri amici ci hanno esclamato questa frase in seguito ad una serie di sfortunati eventi? No, non la serie di libri di Lemony Snicket, neppure la serie televisiva di Netflix, semplicemente la nostra vita. A tutti capitano periodi particolari, in cui tutto sembra andare esattamente come non desideriamo.

Qualcuno dal palazzetto della squadra di basket di Borgosesia, in provincia di Vercelli, deve averlo urlato troppo forte. Talmente forte che qualcuno ha realmente preso in considerazione l’idea di far benedire i ragazzi della squadra di basket: il sindaco.

Intera squadra di basket portata a farsi benedire

Questa volta non bisogna allontanarsi troppo per trovare una storia assurda, altroché. In Italia, a Borgosesia, in provincia di Vercelli, in Piemonte un’intera squadra di basket è stata portata a farsi benedire. Purtroppo, il club che militava in Serie B, era reduce da troppe sconfitte, poco fortunate. Il sindaco della città, dunque, preoccupato per i suoi ragazzi, ha ben pensato di metterli al riparo da qualsiasi maledizione ed ha deciso di farli benedire.

Dopo aver stabilito un appuntamento al cimitero del paesino, la squadra ha iniziato una marcia di 5km per chiedere la grazia di riuscire a vincere almeno una sfida. I ragazzi infatti, hanno volto un vero e proprio pellegrinaggio: un giorno, si sono messi in strada ed hanno percorso tutto il tragitto fino al Crocifisso di Boca, in provincia di Novara. Ha funzionato? Assolutamente no. Attualmente la squadra di basket del paesino milita in Serie D.

