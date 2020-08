Suicidato per mancanza di sesso, una donna ha sporto denuncia nei confronti della nuora per come ha trattato il figlio, ora deceduto.

Una storia davvero molto particolare quella che arriva direttamente dall’India e che sta facendo discutere parecchio le persone di tutto il mondo. Un racconto che, senza le dovute verifiche, potrebbe sembrare semplicemente una burla, una fake news, uno scherzo. E invece la storia viene direttamente dal Times of India, un’autorità nel Paese per le informazioni della nazione. Proprio in India una donna avrebbe denunciato la suocera in seguito al suicidio del figlio. Il ragazzo soffriva di depressione e di malinconia da diversi mesi. La donna però ha una spiegazione assolutamente diretta sull’argomento. Secondo lei, infatti, la colpa del suicidio del figlio sarebbe tutta quanta della moglie. E in particolare al fatto che lei lo privasse dell’intimità solita del matrimonio, del sesso.

“Suicidato per mancanza di sesso”, mamma fa arrestare la nuora

La moglie del ragazzo, che si è impiccato pochi giorni fa, non scendeva mai in intimità con il ragazzo. La donna che ha sporta denuncia ha raccontato come avesse scoperto la cosa. Un giorno si era recata a casa del figlio e, entrando nella camera da letto, aveva visto che i due avevano letti separati, non dormivano insieme. La donna aveva infatti fatto un giuramento sacro che le impedisce di andare a letto con qualsiasi uomo, anche il proprio marito. In seguito al suicidio del ragazzo, la donna ha sporto denuncia e ha portato la nuora davanti alla giustizia. Immediatamente le autorità indiane hanno arrestato la ragazza per istigazione al suicidio. Ora si attendono gli sviluppi di questo stranissimo caso che ha raccolto l’attenzione di tutto il mondo.

