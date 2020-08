Scozia, un treno è deragliato nella tarda mattinata vicino a Stonehaven. Decine di ambulanze sul posto, il bilancio provvisorio parla di 1 morto



Scozia, un treno è deragliato nell’Aberdeeenshire, zona che negli ultimi giorni è stata colpita da violente piogge e inondazioni. L’incidente è avvenuto a Stonehaven e fin dalle prime immagini trasmesse sembra devisamente serio. Un’alta colonna di fumo emerge dai rottami del treno, con diverse carrozze incastrate.

Sul posto, fin da subito, sono sopraggiunte secondo le prime testimonianze molte ambulanze, più un paio di elicotteri di soccorso. Al momento però non c’è ancora un primo bilancio ufficiale, ma alcune fonti riferiscono di un morto. In un primio tweet però la primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, l’ha descritto come un “incidente estremamente grave. Ho ricevuto un rapporto iniziale da Network Rail e dai servizi di emergenza e sono costantemente aggiornata”.

The latest pictures from the scene of the train derailment near Stonehaven in Aberdeenshire. Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag Read more ➡️ https://t.co/FmX9p458Vf

Live updates ➡️ https://t.co/csywmHkjcR pic.twitter.com/akAt9hTYJw — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) August 12, 2020

In base ai primi riscontri la causa dell’incidente ferroviario nel Nord Est della Scvizia potrebbe essere una frana sui binari. Il tremo era partito alle 6.38 locali (un’ora in più in Italia) e il deragliamento sarebbe avvenuto un paio di ore dopo. Il treno faceva servizio da Aberdeen a Stonehaven, con una locomotiva e quattro carrozze, ma non è ancora chiaro quante persone ci fossero a bordo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Treno deragliato a Lodi, i possibili motivi dell’incidente

Incidente al treno in Scozia, soccorsi difficili e Boris Johnson promette aiuti

Una testimonianza importante è arrivata da Lewis McKay, un giornalista locale intervistato da Sky News. Ha detto che la stada per raggiungere il luogo dell’incidente è molto stretta. “Il problema maggiore è che questa è forse l’area più inaccessibile in cui sarebbe potuto accadere”.

I soccorsi sono seguiti strettamente anche dal primo ministro britannico Boris Johnson che ha già annuncato di voler fornire tutto il supporto necessario. Ma sembra chiaro che alla base dell’incidente possa esserci il maltempo degli ultimi giorni. Il fiume Carron, il princopale che attraversa la zona, ha rotto gli argini

e la forte pioggia ha causato allagamenti nel centro di Stonehaven e in molte strade laterali.