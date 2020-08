Un ragazzo di 20 anni, in fila alle Poste di piazza Dante a Roma, arrivato il suo turno decide di mostrare i genitali all’impiegata: i dettagli della vicenda

Lunedì mattina un ventenne in fila all’ufficio postale di piazza Dante a Roma, arrivato il suo turno, ha dato letteralmente scandalo. Il ragazzo, di origine egiziana, alla richiesta di un documento da parte dell’impiegata, si è tolto la mascherina ed ha urlato a gran voce “ora ti faccio vedere io il documento”. E’ stato un attimo che si è slacciato la cinta e si è tirato giù i pantaloni ed i boxer mostrando i suoi genitali.

Roma, mostra i genitali nell’ufficio delle Poste: arrestato

L’impiegata, scioccata, ha chiesto immediatamente l’intervento della Polizia che è intervenuta immediatamente. Gli agenti del commissariato di Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, hanno individuato e bloccato l’individuo nonostante quest’ultimo abbia provato a fuggire.

I poliziotti hanno poi rassicurato le altre impiegate che, spaventate, si erano nascoste in alcuni angoli dell’ufficio. Ora il ragazzo è stato accompagnato in caserma per poi essere arrestato per tentata violenza sessuale.

La pena per la tentata violenza sessuale può essere stabilita da diversi fattori. In primis, c’è da considerare la gravità in base all’atto compiuto, al contesto e valutare quale fosse il reale obiettivo da parte del colpevole nei confronti della vittima. La pena minima può superare anche i 12 mesi di reclusione.

