Il Ministero della Salute, sempre attento a quelli che sono i rischi alimentari sul territorio italiano, ha disposto il richiamo per due prodotti di carne. Il primo, una tartare di bovino adulto – 200 gr, per rischio microbiologico. Il prodotto è commercializzato dalla Lidl Italia s.r.l. mentre il produttore è la Marfisi Carni s.r.l. che ha sede in Contrada Paglieroni snc.- 60030 Treglio (CH). Per essere più precisi, il rischio è dovuto alla presenza di salmonella nella carne del lotto 507007. “Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza, a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino”, raccomanda il ministero.

Richiamo alimentare anche per la salsiccia del Salumificio Ravecca

Il Ministero della Salute, proprio stamane, ha disposto il fermo alimentare anche per la salsiccia prodotta dal Salumificio Ravecca di Via Aurelia 46 (San Benedetto Riccò del Golfo) e commercializzata dal Metro Italia Cash & Carry Spa La Spezia. Il lotto 25/07/20/1 con marchio di identificazione IT C 9681 CE è venduto confezionato. Anche qui il rischio è dovuto alla presenza di salmonella all’interno della carne di suino. Il Ministero si raccomanda di riportare il prodotto del lotto di cui sopra, con scadenza 28-6-2020, al punto vendita e di non mangiarlo assolutamente.

