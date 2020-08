Pasta fonzies e gorgonzola, una nuova ricetta che da pochissimo è nata e che sta già spopolando sul web. Ecco come farla, con tutti i passaggi precisi.

Ogni giorno il web ci regala nuove ricette per spingere i nostri orizzonti un po’ più in là. Ecco, da qualche ora tutti stanno preparando una ricetta davvero interessante, che combina ingredienti impensabili e che mai nessuno aveva messo prima, in questo modo soprattutto. Un piatto di pasta per riconciliarci con il mondo, da italiani mangioni quali siamo. Ma con un tocco peccaminoso, ed un ingrediente davvero impensabile, che però potremmo avere tutti in cucina. Pasta fonzies e gorgonzola.

Pasta fonzies e gorgonzola: gli ingredienti per quattro persone

400 grammi di pasta

350 grammi di gorgonzola al mascarpone, quello morbido

150 grammi di pancetta affumicata

120 grammi di ricotta salata

100 grammi di fonzies, ovvero 2 pacchetti piccoli

un cucchiaio di paprika affumicata

sale e olio q.b

Pasta fonzies e gorgonzola: la ricetta che sta facendo impazzire il web

Prendete una pentola, riempitela d’acqua e mettetela sul fuoco. Appena bollirà, calare la pasta seguendo le indicazioni riportate sulla confezione per la cottura.

In una padella far sciogliere il gorgonzola a fuoco lento, facendo attenzione che non si secchi. Quando è ben sciolto, aggiungere i fonzies precedentemente triturati. Mescolare bene e poi aggiungere una spolverata di paprika affumicata e poi la ricotta.

In un’altra padella mettere a scaldare la pancetta affumicata. Far diventare croccante i dadini e poi spegnere.

Scolare la pasta quando è cotta. Unire quindi con il gorgonzola, la ricotta ed i fonzies. Una volta che tutta la pasta è ben amalgamata, unire la pancetta croccante.

Servire ancora caldi e mangiare subito. Il gusto dei fonzies, spinto dalla paprika e dalla pancetta, dovrebbe splendidamente fare breccia nel gusto rotondo e morbido del gorgonzola caldo.

Buon appetito!

