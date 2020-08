Nel martedì della notte NBA, i risultati vedono un’altra vittoria di Portland grazie ai 61 punti di Lillard. Ancora imbattuta Phoenix, che adesso è nona.

Sette partite nella notte NBA, con risultati che confermano lo stato di forma di Damian Lillard e dei suoi Portland Trail Blazers, ma soprattutto il grande momento dei Phoenix Suns, ancora imbattuti nella bolla di Orlando.

La prima gara del martedì notte, vede la vittoria dei Brooklyn Nets sugli Orlando Magic. Una vittoria importante per i Nets, che si assicurano la settima testa di serie per i Playoffs. A guidare la compagine bianconera ci hanno pensato i 48 punti dell’inedito duo Timothe Luwawu-Cabarrot e Jeremiah Martin. Ai Magic non bastano i 18 punti di Markelle Fultz per evitare la sconfitta. Nonostante il passo falso, la franchigia della Florida accederà ai playoffs come ottava testa di serie.

Vittoria importantissima anche per i San Antonio Spurs, che vince il derby texano contro gli Houston Rockets e tengono viva la speranza spareggio playoffs. Per gli uomini di Gregg Popovic, spicca la prestazione del rookie Keldon Johnson autore di 24 punti con 11 rimbalzi. D’altra parte i Rockets hanno tenuto a riposo James Harden, lasciando spazio ad elementi che solitamente sono fuori la rotazione di coach D’Antoni.

Continuano a vincere i Phoenix Suns, ancora imbattuti nella bolla di Walt Disney. Ancora una volta il grande protagonista è Devin Booker, che con 35 punti guida i suoi all’ennesimo successo ad Orlando. Adesso Phoenix è al nono posto ad Ovest, con una partita da giocare, aggrappando la posizione valida per lo spareggio playoffs.

NBA, risultati dell notte: altro acuto di Portland, career-high da 61 punti di Lillard

Altra sconfitta per Memphis Grizzlies, che nelle sette partite disputate ad Orlando è riuscita a conquistare solamente una vittoria. Adesso la franchigia del Tennessee è scivolata fuori dalla zona playoffs, scendendo dall’ottava alla decima piazza. Quasi certa l’eliminazione dai playoffs, dopo essere entrata ad Orlando con quasi quattro partite di vantaggio. Vincono in scioltezza i Boston Celtics, con i 29 punti di Tatum.

Vincono ancora anche i Portland Trail Blazers, che passano contro i Dallas Mavericks. Damian Lillard continua la sua striscia storica, mettendo a referto una performance da 61 punti, a cui ha aggiunto 8 assist. Ai sessantuno di Lillard si sono aggiunti anche i 26 punti di un solido Carmelo Anthony. Ai Mavericks non bastano i 25 punti con 10 assist di Luka Doncic.

Successo anche per i Sacramento Kings, nella penultima partita nella bolla. I Kings passano contro i New Orleans Pelicans grazie ai 25 punti di Harrison Barnes. Mentre per la franchigia della Louisiana non bastano i 21 punti di Jahlil Okafor.

Chiude le sette partite della notte la sfida tra i Milwaukee Bucks ed i Washington Wizards. Ad uscirne vincitrice è la franchigia del Wisconsin, che conquista il 56esimo successo stagionale grazie ai 24 punti di Brook Lopez, a cui si vanno ad aggiungere i 23 punti dalla panchina di Sterling Brown. Ai Wizards non bastano i 20 punti del rookie Rui Hachimura.

