Morto Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti”. Aveva 98 anni e si è spento nella sua casa di Milano. Era il nipote del fondatore dell’azienda piemontese

Si è spento nella giornata di ieri all’età di 98 anni Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti“, tra i cioccolatini più rinomati e diffusi in tutto il mondo. L’imprenditore era malato da tempo e se n’è andato nella sua casa milanese, assistito dalla sua famiglia.

Era nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria e aveva costruito le sue fortune nell’azienda piemontese di famiglia, fondata dal nonno due secoli fa.

Più che un’azienda dolciaria, un vero e proprio marchio del made in Italy riconosciuto in tutto il mondo. Un a di quelle bontà nostrane apprezzate e acquistate in ogni continente.

Grazie al suo lavoro imprenditoriale aveva dato occupazione a tutta la città di Novi Ligure e a molti piemontesi, venendo riconosciuto come uno dei manager più illuminati del ‘900 italiano. Un esempio di lungimiranza e serietà che aveva portato la Pernigotti ad essere una delle aziende più solide del settore alimentare italiano.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Addio ad Alberto Bauli, il “re del Pandoro” è morto a 79 anni

Morto Stefano Pernigotti, il padre dei “Gianduiotti”: aveva 98 anni

Un grave fatto personale aveva condizionato la sua vita, ovvero la perdita dei due figli in un tragico incidente in Uruguay negli anni ’80.

Da lì qualcosa si era incrinato, arrivando alla cessione dell’azienda nel 1995 al gruppo “Averna“. La Pernigotti ha poi vissuti alti e bassi, passando in mano a degli imprenditori turchi e vivendo una grossa crisi finanziaria, con numerosi tagli nel personale.

Il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, ha dato per primo la notizia della scomparsa di Stefano Pernigotti e sarà presente quest’oggi al cimitero cittadino per accogliere la salma.

“Peccato che non abbia avuto al suo fianco gli eredi, tragicamente scomparsi, altrimenti il futuro dell’azienda sarebbe potuto essere diverso”, ha sottolineato il primo cittadino sulle colonne di Repubblica. Poi aggiunge: “Di imprenditori come lui ce ne sono stati pochi in Italia. Un vero esempio per tutti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto lo scienziato Konrad Steffen: caduto in un crepaccio in Groenlandia