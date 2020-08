Lutto nel mondo della televisione americana: è morto Sumner Redstone che si è spento proprio in queste ore all’età di 97 anni.

Gravissimo lutto negli Stati Uniti, più precisamente nel mondo dei media e della televisione. Si è infatti spento all’età di 97 anni Sumner Redstone, uomo d’affari americano e proprietario di un vero e proprio impero che comprendeva, tra le altre cose, anche Cbs e Viacom.

