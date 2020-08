Infortunio De Ligt, pesante tegola per la Juventus: stop lunghissimo come conferma il comunicato apparso sul sito dei campioni d’Italia in carica.

Pesantissima tegola in casa Juventus in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico Andrea Pirlo, infatti, si vedrà costretto a rinunciare ad uno degli uomini più importanti della sua rosa: Matthijs de Ligt. L’ex centrale dell’Ajax si è operato in queste ore per un problema alla spalla destra e tornerà in campo soltanto nell’ultima parte del 2020. Davvero un bel problema per i campioni d’Italia in carica, che proveranno ad ovviare nel migliore dei modi all’assenza del giovane olandese. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima questione.

Tegola De Ligt, lungo stop per il difensore olandese

Ecco il comunicato ufficiale apparso proprio in questi minuti sul sito ufficiale della Juve: “Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi“.

Il nuovo allenatore Pirlo in quel ruolo potrà contare su Bonucci, Chiellini, Demiral e Rugani, ma l’assenza di De Ligt potrebbe farsi sentire dal momento che l’ex Ajax ha quasi sempre giocato nella stagione che si è appena conclusa. L’avventura di Pirlo sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, dunque, non inizierà nel migliore dei modi, anche se i tifosi bianconeri credono moltissimo nell’ex centrocampista della Juve e della Nazionale italiana.

