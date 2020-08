Quinta edizione del Grande Fratello VIP ormai alle porte, dopo gli infiniti rumors confermati i nomi degli opinionisti di quest’anno

Le luci della casa più spiata d’Italia, a Cinecittà, si riaccendono. Pronti, via: il 14 settembre riparte il Grande Fratello VIP, come di consueto su Canale 5. La quinta edizione avrà luogo come al solito negli studi Mediaset di Roma, nonostante l’improvviso spostamento della passata edizione. Resta ancora da capire come gestire – e se si potrà – il pubblico: causa Covid potremmo ancora assistere ad uno studio completamente vuoto.

Il cast completo dei concorrenti comincia a prendere forma. Alfonso Signorini confermatissimo alla conduzione, dovrà gestire una casa che sta pian piano riempendosi. La prima conferma è arrivata da Patrizia De Blanck che si è lasciata sfuggire altri due nomi: Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Molto caldi sono i nomi di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e Dayane Mello per dare un po’ di brio alla casa.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti: “A settembre mi sposo”

Grande Fratello VIP, Pupo e Antonella Elia gli opinionisti

La quarta edizione del Grande Fratello VIP ha riscosso molto successo con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Tuttavia, quest’anno la moglie di Mauro Icardi ha dato forfait a causa di altri impegni lavorativi. Subito è partito il toto-nome alla ricerca di una donna che potesse affiancare il cantautore toscano. Tantissimi i nomi girati in questo periodo: Giulia De Lellis, Loredana Lecciso, Elettra Lamborghini, ma alla fine una soltanto l’ha spuntata.

Sarà dunque Antonella Elia ad accompagnare Pupo ed Alfonso Signorini in studio. Da poco conclusa la sua esperienza a Temptation Island con il compagno Pietro Delle Piane, l’Elia sta riscuotendo un particolare successo in TV. A partire dalla sesta edizione di Pechino Express a cui ha preso parte, fino ad oggi, la showgirl piemontese si è rimessa in pista.

LEGGI ANCHE > > > Sky, Ilaria D’Amico dice addio al calcio: la decisione