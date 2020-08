La madre di un bambino di 8 anni ha denunciato scuola ed autorità dopo che questi ultimi, due anni fa, lo avevano ammanettato nell’istituto: l’accaduto in Florida

Un bambino di 8 anni, nel Key West in Florida, è stato letteralmente ammanettato nella scuola dalla polizia. Il video, ripreso dalla bodycam dell’agente e risalente al dicembre del 2018, è stato diffuso solamente ora dal legale della madre che ha deciso di denunciare l’accaduto.

Florida, bimbo in manette: il video dell’arresto

Il bambino, che ora è in un programma di reinserimento scolastico, sarebbe stato colpevole di aver dato un pugno ad un’insegnante. Nella clip si vedono anche le forze dell’ordine in difficoltà ad ammanettarlo visti i polsi troppo piccoli. La polizia ha fatto sapere che i due agenti hanno seguito alla lettera le procedure. La madre, di contro, ha rivelato che suo figlio, dopo essere stato ammanettato, è stato portato in cella e successivamente gli sarebbero state prese le impronte digitali e fatto il test del dna.

