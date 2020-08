Joe Biden ha scelto che per le elezioni Usa 2020 avrà Kamala Harris come candidata vice-presidente.

La senatrice che viene dalla California ha accettato l’offerta di Biden, il prossimo 3 novrembre cercheranno di insediarsi alla Casa Bianca al posto di Donald Trump.

Joe Biden è stato vice-presidente degli Stati Uniti con Barak Obama, proprio nel segno dell’interculturalità ha deciso che sarà Kamala Harris a ricoprire il ruolo in caso di vittoria dei Democratici alle elezioni Usa 2020.

Di solito, l’annuncio del candidato vice-presidente avviene in una grande convention con migliaia di sostenitori del partito. Quest’anno, a causa del Coronavirus non è stato possibile farlo.

L’annuncio è stato dato digitalmente da Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, uno stato storicamente in bilico tra maggioranza Democratica e Repubblicana.

Kamala Harris, una scelta per rasserenare il clima sociale

Negli Stati Uniti, il Covid19 ha ucciso oltre 167mila persone e la presidenza Trump è in forte calo di consensi proprio per la cattiva gestione della pandemia. A questo, si aggiungono le proteste del movimento Black Lives Matter successive all’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia bianco. La scelta di Kamala Harris vuole comunicare una netta presa di posizione rispetto il momento attuale.

Il presidente Donald Trump ha fortemente criticato la scelta, ricordando come in più occasioni Kamala Harris abbia parlato malissimo di Joe Biden. La senatrice ha 56 anni e ha genitori che vengono dall’India e dalla Giamaica.

La Harris non ha aspettato e ha subito preso di mira la presidenza di Donald Trump: “Ora l’America ha bisogno di azione. Nel mezzo di una pandemia, il presidente sta tentando di strappare via il sistema sanitario. Mentre le piccole imprese chiudono, lui agevola i ricchi donatori. E quando la gente ha invocato sostegno, lui ha usato i gas lacrimogeni” ha dichiarato in un video pubblicato su internet.