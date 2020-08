Una mossa geniale che gli è costato l’arresto: John McAfee, noto imprenditore ha ben pensato di mettere un tanga per usarlo come mascherina

È John McAfee il genio del giorno. Il suo cognome non vi sarà sconosciuto perché è presente su – quasi – tutti i vostri computer. Ebbene sì, si tratta proprio del programmatore e fondatore dell’omonima azienda di antivirus per il computer. La sua storia è molto particolare, infatti, lui stessa la condivisa tramite il suo profilo Twitter.

“Sono stato in prigione. Perché? Ho visitato la Catalogna poco prima che l’Europa vietasse ai catalani di viaggiare. Ho cercato di tornare in Germania e sono stato rifiutato all’ingresso. Mi hanno chiesto di indossare la mascherina ed ho messo il perizoma. Mi hanno chiesto di sostituirlo. Ho rifiutato. Rissa. Carcere. Occhio nero. Rilasciato”.

John McAfee indossa un tanga al posto della mascherina, arrestato

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling. Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks. I put on my thong mask. They demanded I replace it. I refused. Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

Non appena tenuto dietro le sbarre, la moglie di John McAfee ha preso possesso del suo Twitter per chiarire la situazione. Entrambi indossavano un tanga al posto della mascherina, ma hanno deciso di portare via soltanto lui. Il motivo è che McAfee ha rifiutato di indossare una mascherina che fosse certificata dal punto di vista medico. È pur vero che l’imprenditore britannico ha dei precedenti.

A circa 25 anni è stato infatti arrestato per uso di marijuana. Dopo un breve percorso di riabilitazione fu assunto all’interno di un’azienda di programmazione, ma fu ben presto colto in overdose da alcol e droga e quindi licenziato. Soltanto dopo quest’episodio McAfee decise di frequentare un gruppo di alcolisti per uscirne fuori. Non è chiaro se fosse al pieno delle sue capacità nel momento dell’arresto, fatto sta che per lui il tanga è funzionale tanto quanto una mascherina anti Covid-19.

